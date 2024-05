Gäste stoßen in einem Restaurant mit ihren Weingläsern an.

Berlin - Italienische Küche, das ist mehr als Spaghetti und Pizza. Ob sizilianische Caponata, apulische Focaccia, venezianische Cicchetti oder Arrosticini aus Umbrien - 54 ausgewählte Restaurants in Berlin zeigen von Mittwoch (22. Mai) bis Samstag beim Festival „72 hrs True Italian Food“, was sie so alles zu bieten haben.

Neben typischen regionalen Spezialitäten stehen auch neue kreative Rezepte wie Vongole in Zitronensoße oder Canapè mit Burrata-Stracciatella auf der Karte, wie die Veranstalter mitteilten. In jedem der teilnehmenden Lokale kann man eine der Spezialitäten plus ein Getränk für neun Euro verkosten. Ziel sei es, echte italienische Esskultur zu verbreiten.

Organisiert wird die achte Ausgabe des Festivals von der Firma Berlin Italian Communication. Diese hatte 2015 das Qualitätssiegel „True Italian“ (Echt Italienisch) ins Leben gerufen, das sie an ausgewählte Restaurants vergibt. Wie jedes Jahr gibt es auch wieder einen Fotowettbewerb auf Instagram. Erster Preis ist ein Hotel-Aufenthalt von zwei Nächten für zwei Personen in Italien.