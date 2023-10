Lüchow-Dannenberg/Lüneburg - Gute Nachrichten für Jäger in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg: Dort müssen erlegte Wildschweine nicht mehr auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden. Das teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Donnerstag mit. In den letzten Jahren grassierte die Krankheit im benachbarten Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweinepest sei dort erfolgreich bekämpft und die zuvor eingerichteten Sperrzonen seien aufgehoben worden.

Da eine örtliche Nähe zu infizierten Wildschweinen nicht mehr gegeben sei, sieht der Landkreis keinen Grund mehr für ein verstärktes Monitoring in Lüchow-Dannenberg. Bisher mussten erlegte Wildschweine per Blutprobe auf die Schweinepest getestet werden. Diese Allgemeinverfügung wurde nach Abstimmung mit der Landesregierung und dem Landkreis Lüneburg aufgehoben.

Bei der Afrikanische Schweinepest handelt es sich um eine ansteckende, oft tödliche Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen. Für Menschen bestehe jedoch keine Gefahr.