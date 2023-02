Lamstedt - Bei einem Jagdunfall in Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein 46 Jahre alter Jäger von einem anderen Jäger angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatten die „Cuxhavener Nachrichten“ darüber berichtet.

Der Vorfall hatte sich bereits am 28. Januar in einem Waldstück ereignet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 56 Jahre alten Jäger. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Beide Männer seien jagdberechtigt und Inhaber entsprechender waffenrechtlicher Genehmigungen. Auch wie es dem Schwerverletzten inzwischen gehe, konnte der Sprecher nicht sagen.