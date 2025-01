Die Hoffnung auf die Rettung schwindet bei Jahn Regensburg rapide. Eine Initialzündung muss her - schnellstens. Am besten schon im Heimspiel gegen Hertha BSC.

Regensburg - Eine Woche nach der Bankrotterklärung in der 2. Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten SSV Ulm hofft der Tabellenletzte Jahn Regensburg fast schon verzweifelt auf eine Initialzündung. „Wir müssen anfangen zu gewinnen“, forderte Fußball-Stürmer Christian Kühlwetter nach dem 1:5 in Ulm am vergangenen Sonntag. Man habe „viel gutzumachen“.

Die Regensburger enttäuschten in Ulm auf ganzer Linie. Als längst abgeschlagenes Schlusslicht haben sie nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Ulmer auf Relegationsrang 16.

Es sei eine „Niederlage, die man nicht erklären kann. Man findet auch keine Antwort darauf, warum man so eine Leistung gezeigt hat. In so einem wichtigen Spiel muss man ein anderes Gesicht zeigen“, sagte Kühlwetter vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Hertha BSC. Die Berliner haben bisher alle drei Zweitligaspiele gegen den Jahn gewonnen.