Jan Ullrich beim European Peace Ride 2025 am Start

Jan Ullrich wird beim European Peace Ride 2025 am Start sein. (Archivfoto)

Chemnitz - Der ehemalige Radstar Jan Ullrich (51) will beim European Peace Ride (EPR) im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres der Stadt Chemnitz starten. Die Radsportlegende werde am 13. September die letzte Etappe vom tschechischen Usti nad Labem über 167 Kilometer nach Chemnitz bestreiten, teilte der Veranstalter des EPR mit.

Der European Peace Ride verbindet im Kulturhauptstadtjahr 2025 die beiden Europäischen Kulturhauptstädte Nova Goriza in Slowenien und Chemnitz in Sachsen. Der Start der Hauptausgabe des EPR erfolgt am 11. September 2025 im bayrischen Passau. Die Strecke führt über 510 Kilometer und 6.550 Höhenmeter und die Städte Plzeň und Usti nad Labem nach Chemnitz.