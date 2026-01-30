Der Jahresauftakt war wettertechnisch ein sehr sonniger. Geschneit hat es auch sehr viel - und doch war der Januar zu trocken. Was sagen die genauen Zahlen?

Magdeburg - Der erste Monat des Jahres hat sich in Sachsen-Anhalt besonders sonnig präsentiert. Der Januar 2026 gehört zu den zehn sonnigsten Januarmonaten seit Beginn der Messungen 1951, wie aus der vorläufigen Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Demnach gab es etwa 70 Sonnenstunden, das Klimamittel liegt bei 43 Stunden.

Dem Januar habe es aber an Niederschlägen gefehlt. Es wurden nur rund 30 Liter pro Quadratmeter gemessen, das Soll liegt laut DWD bei 39 Litern. Ein Großteil der Niederschläge fiel als Schnee, landesweit registrierten die Wetterstationen in diesem Monat im Mittel 18 Tage mit Schneedecke.

Die Durchschnittstemperatur lag bei minus 1,4 Grad, wie es hieß. Der Tiefstwert wurde am 12. Januar mit minus 18,3 Grad in Genthin im Jerichower Land gemessen. Vier Tage später seien in Quedlinburg im Harz 13,2 Grad gemessen worden - im Plusbereich.