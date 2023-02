Berlin - Die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, hält das Wählerpotenzial für ihre Partei in der Stadt noch nicht für ausgereizt. Sie sei sehr sicher, dass die Grünen als „Veränderungspartei“ größeres Potenzial hätten, sagte Jarasch am Dienstag bei einer Sitzung der neuen Grünen- Fraktion im Parlament. Dieses müsse in den nächsten Jahren noch erschlossen werden.

Jarasch wies darauf hin, dass bei der Wahl am Sonntag die inneren Berliner Stadtteile grün und die äußeren drumherum schwarz, also CDU gewählt hätten. „Unter dem Schwarz wächst das Grün“, meinte sie mit Blick auf die Außenbezirke. „Wir haben gar nicht mal verloren, Schwarz hat sich drüber gelegt, was auch mit Verlusten der SPD zu tun hat. Und dieses Grün, dass da überall in der Stadt und gerade auch am Stadtrand wächst, das müssen wir hegen und pflegen.“

Bei der Wiederholungswahl am Sonntag war die CDU mit 28,2 Prozent die mit Abstand stärkste Partei geworden. SPD und Grünen kamen auf jeweils 18,4 Prozent. Während das bei der SPD ein historisch schlechtes Ergebnis ist, verloren die Grünen im Vergleich zu ihrem Rekordergebnis bei der später für ungültig erklärten Wahl 2021 nur einen halben Punkt.

Der Wahlsieger CDU will eine Zweier-Koalition mit SPD oder Grünen schmieden. Auch das bisherige Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und Linken hätte eine Mehrheit. Jarasch hatte zuletzt mehrfach erklärt, dass sie eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot favorisiert.

Die neue Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat 34 Mitglieder. Bislang waren es 32.