Sieben verschiedene Starttermine für die Sommerferien in Deutschland - muss das sein? Nicht unbedingt, findet jeder dritte Bundesbürger. Ab diesem Wochenende sind für eine Woche in ganz Deutschland Schulferien.

Berlin (dpa) - Knapp jeder dritte Bundesbürger fände es besser, wenn es - im Gegensatz zur bisherigen Regelung - gemeinsame Sommerferien für ganz Deutschland gäbe.

Einen einheitlichen Ferientermin für alle 16 Bundesländer fänden sie "sehr gut" oder "gut", sagten 30 Prozent der Befragten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Mehrheit von 53 Prozent ist gegen einen Einheitstermin, die übrigen Befragten äußerten keine Meinung.

Ab diesem Wochenende haben alle Schüler in Deutschland Sommerferien. In diesem Jahr gibt es in Deutschland sieben verschiedene Starttermine für die großen Ferien. Als letzte Bundesländer starten Bayern und Baden-Württemberg in die schulfreie Zeit. Für die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg geht es indes bereits in die letzte Ferienwoche, Ferienbeginn war hier am 20. Juni.

Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Jahr haben dort alle Schüler vom 7. Juli bis zum 1. September frei. Die Kultusminister hatten 1964 mit dem "Hamburger Abkommen" beschlossen, dass der Start der großen Ferien rotiert. Gestaffelt nach Bundesländern hat jeder Schüler im Sommer mindestens sechs Wochen lang am Stück frei. Hintergrund der Rotation: Es soll vermieden werden, dass die Bevölkerung zur gleichen Zeit den Urlaub antritt - um Verkehr und Nachfrage nach Unterkünften zu entlasten.

Die 16 Bundesländer sind in fünf Gruppen aufgeteilt. So haben zum Beispiel Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland immer gleichzeitig Sommerferien. Baden-Württemberg und Bayern sind zeitlich immer als letzte dran. Der Grund dafür laut Kultusministerkonferenz: Die Schüler in diesen Ländern sind am längsten in den Pfingstferien.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres plädierte dafür, die Sommerferien in den Bundesländern weniger zeitlich zu strecken. "Ich werde mich in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen, dass die Sommerferien in Berlin und anderswo erst im Juli beginnen", sagte die SPD-Politikerin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies reduziert aus ihrer Sicht Belastungen für Schüler und Lehrer. Hintergrund: Durch die jährlich wechselnden Ferientermine kann es vorkommen, dass ein Schuljahr kürzer ausfällt. Für "unrealistisch" hält Scheeres einheitliche Ferientermine wie in Frankreich.

Wenn nun in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien beginnen, wird sich der erwartete Reiseverkehr wohl auch auf andere Bundesländer auswirken. Etwa auf den hessischen Autobahnen rechnete der Autofahrerclub ADAC mit langen Staus. Besonders eng dürfte es den Angaben zufolge auf der A5 werden, die Ost- und Nordsee-Urlauber gerne nutzen. Der Frankfurter Flughafen bereitete sich auf einen Ansturm von mehr als 700.000 Passagieren vor.

Auch bei der Fahrt in den Süden gibt es einiges zu beachten: Die Urlauber müssen sich in Tirol und Salzburg wieder darauf einstellen, dass sie die Autobahn an diversen Abfahrten nicht verlassen dürfen. Ein Umfahren der Staus auf Ausweichrouten will die österreichische Polizei erneut verhindern. Das Verbot gilt von Samstag 7 Uhr morgens bis Sonntag 19 Uhr. Am ersten Wochenende der Ende Juni erstmals umgesetzten Maßnahme waren 1000 Urlauber von der Polizei wieder auf die Autobahn zurückgeschickt worden. Zwischenzeitlich war die Zahl der Zurückweisungen deutlich gesunken.

Die Experten des Verkehrsclubs ÖAMTC erwarteten auf den Nord-Süd-Verbindungen lange Staus. Das gelte für die Tauernautobahn zwischen Salzburg und Villach, für den Karawankentunnel und natürlich für die Inntalautobahn zum Brenner. Schon am vergangenen Wochenende hätten sich die Urlauber darüber hinaus bis zu zwei Stunden an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien bei Macelj gedulden müssen. In Südtirol erwies sich die Mautstelle Sterzing (A22) als Nadelöhr im Reiseverkehr.

Wegen des Klimas weniger zu fliegen: Diese Überlegung betrifft übrigens die Mehrheit der Deutschen nach eigenen Angaben kaum. Fast zwei Drittel (63 Prozent) fliegen "nie" oder "fast gar nicht", ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des ARD "Morgenmagazins". Mehr als jeder Vierte (29 Prozent) steigt ein- bis zweimal jährlich ins Flugzeug. Von denen, die mindestens einmal im Jahr ins Flugzeug steigen, glaubt fast jeder Vierte (23 Prozent), dass er in Zukunft weniger fliegen wird. Fast zwei Drittel (64 Prozent) von ihnen sind der Auffassung, dass sie nichts an ihrem Verhalten ändern werden.