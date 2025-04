Etwa jeder zehnte Beschäftigte in Thüringen hat nach Angaben der Landesarbeitsagentur einen Job in der Logistikbranche (Symbolfoto).

Erfurt - Etwa jeder zehnte Beschäftigte in Thüringen hat nach Angaben der Landesarbeitsagentur einen Job in der Logistikbranche. Etwa 80.400 Menschen seien hier beschäftigt, teilte die Agentur zum Tag der Logistik (10. April) mit. Im Vergleich zu anderen Branchen ist die Beschäftigung in Verkehr, Transport und Logistik in den zurückliegenden zehn Jahren demnach überdurchschnittlich gewachsen – um fast 10 Prozent. Zum Vergleich: Branchenübergreifend erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2014 um 1,2 Prozent auf 792.000.

Thüringen hat sich mit seiner verkehrsgünstigen Lage mit Anbindung an Autobahnen, Schienen- und Luftverkehr zu einem zentralen Logistikstandort in Deutschland entwickelt. Logistik- und Transportunternehmen beklagen allerdings seit einiger Zeit zunehmende Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Bei der Arbeitsagentur seien derzeit mehr als 1.700 freie Stellen gemeldet, hieß es. Vor allem Lkw-Fahrer würden dringend gesucht. Zugleich seien im Freistaat rund 9.600 Menschen arbeitslos gemeldet, die in Verkehr und Logistik eine Arbeit suchen. Aktuell kämen 4,6 Arbeitslose auf eine freie Stelle.

Am Tag der Logistik öffnen sich Firmen der Branche deutschlandweit für die Öffentlichkeit, etwa bei Betriebsbesichtigungen, Vorträgen oder auch in Online-Seminaren.