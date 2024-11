Die Überschuldungsquote liegt in Sachsen-Anhalt laut Creditreform besonders hoch. Nur in Bremen gelten noch mehr Menschen als überschuldet. Es gibt aber einen Lichtblick.

Jeder Zehnte in Sachsen-Anhalt überschuldet

Im bundesweiten Vergleich ist die Schuldnerquote in Sachsen-Anhalt besonders hoch. (Archivbild)

Neuss/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gilt jeder zehnte Einwohner als überschuldet. Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform mitteilte, liegt die Überschuldungsquote in diesem Jahr bei knapp 10,7 Prozent - und damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 8,1 Prozent. Sachsen-Anhalt liegt damit nur knapp vor Bremen, wo die Überschuldungsquote mit 11,8 Prozent noch höher ist. Allerdings sinkt die Zahl der überschuldeten Menschen in Sachsen-Anhalt seit Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2004 galten den Angaben zufolge 66.000 Personen weniger als überschuldet. Als überschuldet gilt eine Person, wenn sie ihren finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann.