Magdeburg - Die Landesregierung bewertet die Werbekampagne für Sachsen-Anhalt mit dem Slogan „#moderndenken“ als positiv. Jeder zweite Mensch im Land kenne das Landesmotto, teilte die Staatskanzlei auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Landtag mit. 54,2 Prozent hätten bei einer Auswertung angegeben, die Kampagne zu kennen. Insbesondere bei jungen Altersgruppen sei eine hohe Bekanntheit und eine positive Wahrnehmung zu verzeichnen.

Mit der Kampagne werde auf große Ideen angespielt, die in den vergangenen Jahrhunderten im Land entwickelt worden seien. Kluge Köpfe seien ihrer Zeit voraus gewesen, hieß es als Hintergrund zur Idee des Slogans.

Für die Kampagne wurden in den vergangenen drei Jahren Mittel in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro eingesetzt. Schade sei, so die Staatskanzlei, dass bei einigen Tourismusinitiativen wie der Straße der Romanik oder den Himmelswegen das Bundesland nicht mit in den Logos übernommen werde, um so den Bezug zu Sachsen-Anhalt herzustellen.

Die Linke kritisierte die Landesregierung. „Die Außenwirkung der Kampagnen passt nicht mit dem Einsatz der Millionensummen zusammen“, sagte die haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion, Kristin Heiß. Sachsen-Anhalt sei für viele Menschen außerhalb des Landes leider immer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte.