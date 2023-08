Jena - Am neuen Forschungscampus der Universität Jena im Stadtzentrum sollen die ersten beiden Gebäude bis Ende 2024 baulich fertiggestellt sein. Bereits in diesem Jahr beginne für das Universitätsrechenzentrum und die Fakultät für Mathematik und Informatik die Beschaffung der notwendigen Erstausstattung, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Dafür hat die Universität einen Förderbescheid aus Mitteln des Landes und der EU über gut 10,8 Millionen Euro erhalten, den Ressortchef Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch an den Uni-Präsidenten Walter Rosenthal übergab.

Der neue Campus entsteht am Inselplatz gegenüber dem Universitätshauptgebäude. Insgesamt werden laut Ministerium mehr als 200 Millionen Euro investiert. „Der Campus trägt dazu bei, dass die Universität ihre Position als eine der bundesweiten Spitzenuniversitäten in den kommenden Jahren weiter ausbauen kann“, wurde Tiefensee in einem Mitteilung zitiert. Ab 2025 sollen die ersten Studierenden und Wissenschaftler einziehen. Bis Mitte 2026 sollen der Neubau des Instituts für Psychologie, ein Teil der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und eine Cafeteria hinzu kommen.