Jena läutet Weihnachtsmarktsaison in Thüringen ein

Zwei Besucherinnen eines Weihnachtsmarktes stoßen mit Glühwein an.

Jena - In Thüringen hat die Weihnachtsmarktsaison begonnen. Seit Freitag locken in Jena 50 Stände von Händlern, Gastronomen und Schaustellen zum Bummel über den weihnachtlich geschmückten Markt. Der Auftakt wurde begleitet von winterlichem Wetter mit kräftigen Schneeschauern. Bis zum 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, können die Besucher beim Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln über den Markt schlendern und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Dazu gehören auch die täglichen Auftritte der Turmbläser.

Wegen der in diesem Jahr kurzen Adventszeit - der vierte Adventssonntag am 24. Dezember fällt auf den Heiligabend - sei der Beginn des Jenaer Weihnachtsmarktes um eine Woche vorverlegt worden, sagte eine Stadtsprecherin. Am Sonntag, dem Totensonntag, bleibt er aber geschlossen.

Normalerweise beginnt die Thüringer Weihnachtsmarktsaison erst nach dem Totensonntag, der ein sogenannter stiller Tag ist. An stillen Tagen sind Volksfeste, öffentliche Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen untersagt.

Am kommenden Montag werden die Weihnachtsmärkte in Eisenach und Gotha eröffnet, am Dienstag folgen Weimar und Erfurt.