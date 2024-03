Jena - Die Polizei hat am Donnerstag zwei Männer gefasst, die einen Obdachlosen und eine Zeugin am Bahnhof ausrauben wollten und dabei verletzten. Die zunächst unbekannten Täter hatten auf den obdachlosen Mann eingeschlagen und ihn mit Flaschen beworfen, weil dieser ihnen kein Geld geben wollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Mitarbeiterin eines Backshops wollte dazwischengehen und bekam ebenfalls einen Schlag ab. Im Rahmen der Fahndung fasste die Polizei zunächst einen der Täter. Der 23-Jährige befindet sich am Freitag noch in Gewahrsam. Am Donnerstagnachmittag konnte auch der zweite Angreifer - ein 18-Jähriger - gefasst werden. Er ist ebenfalls in Gewahrsam bei der Polizei.

Die verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der obdachlose Mann wurde ins Krankenhaus gefahren, entließ sich dort jedoch entgegen ärztlichen Rates selbst.