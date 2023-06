Jena - Der Schauspieler Stefan Kurt („Dreileben“) ist ab der Spielzeit 2023/24 Gast bei der Jenaer Philharmonie. Als sogenannter Artist in Residence wird er in verschiedenen Rollen Konzertprojekte präsentieren, wie die Philharmonie am Montag mitteilte. Unter anderem werde Kurt (63, „Pettersson und Findus - Findus zieht um“) im Mai kommenden Jahres in der Rolle eines schrulligen Requisiteurs durch einen Opernabend führen. Auch beim Saisoneröffnungskonzert am 9. September dieses Jahres werde Kurt dabei sein. Dann gibt das Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz bei kostenfreiem Eintritt einen Ausblick auf die anstehende Spielzeit.

Die neue Spielzeit steht unter dem Motto „WortSpiele“. „Worte versinnlichen die Musik, machen inhaltliche Zusammenhänge erfahrbar und lassen die Emotionen der sinfonischen Werke konkret und besonders werden“, sagte dazu Gaudenz.

Die Jenaer Philharmonie feiert 2024/23 auch ihren 90. Geburtstag. Zum Jubiläumskonzert am 8. März 2024 soll Gustav Mahlers 8. Sinfonie erklingen. Dabei arbeitet die Philharmonie mit ihren Chören, der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz sowie weiteren Chören und Gesangssolisten zusammen. Außerdem gestalten die Orchestermusiker im Jenaer Club Kassablanca im Format „Black Box“ eine eigene Konzertreihe.