Jena - Jenaer Physiker haben am Dienstag einen Ballon in knapp 40 Kilometer Höhe steigen lassen. An Bord seien Messinstrumente wie etwa Geigerzähler gewesen, um die kosmische Strahlung zu messen, wie Volker Tympel vom Helmholtz-Institut in Jena erklärte. Die Datenübertragung habe wie geplant geklappt. Etwa 300 Interessierte hätten das Experiment beobachtet. Nach einiger Zeit in der Luft sei der Ballon dann in Tschechien zu Boden gegangen.

Die Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Uni Jena hatte am Dienstag zum Tag der Physik und Astronomie zum Schnuppern in der Wissenschaft, im Studium und im Berufsleben eingeladen. Geboten wurden Mitmachexperimente, Vorträge und Laborführungen.