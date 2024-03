Jena - Das Faseroptik-Unternehmen FBGS Technologies GmbH hat in Jena in einen neuen Standort investiert. Die Firma, die aus dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien gegründet worden, feierte am Mittwoch die Einweihung der Produktionsstätte, in der Fasersensoren in hoher Stückzahl hergestellt werden sollen. Mit chemischen Laboren und einem sogenannten Faserziehturm seien Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen, erklärte die Geschäftsführung.

Die FBGS war nach eigenen Angaben 2005 als Ausgründung aus dem Leibniz-Institut entstanden. Ihre faseroptischen Sensoren und Komponenten würden in der Industrie, Energiewirtschaft, im Bau oder in der Medizintechnik eingesetzt. Sie könnten unter anderem zur Messung von Temperatur, Form, Dehnung oder Kraft dienen. Derzeit würden etwa 20 Fachleute beschäftigt.