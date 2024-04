Dresden - Jennifer Janiska wird in Zukunft nicht mehr für den Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC auflaufen. Wie der Meisterschafts-Dritte am Mittwoch mitteilte, verlässt die Kapitänin den Verein. Ihre sportliche Zukunft lässt die 30-jährige Außenangreiferin offen.

Im Sommer 2020 war die gebürtige Nordhornerin aus Italien zurück nach Deutschland gewechselt und prägte in den vergangenen vier Jahren das Gesicht der DSC-Mannschaft, mit der sie 2021 deutsche Meisterin wurde, 2022 den Supercup gewann und in der Champions League spielte. Als Leistungsträgerin und Anführerin war die ehemalige Nationalspielerin, die 2022 auch zur Volleyballerin des Jahres in Deutschland gewählt wurde, stets Vorbild für den Nachwuchs.

„Vier tolle und aufregende Jahre gehen für mich mit dem DSC zu Ende. Trotz des schmerzhaften Ausscheidens am Samstag kann ich rückblickend sagen, dass es eine sehr tolle Zeit für mich war. Ich möchte mich vor allem für die Unterstützung und die enorme Wertschätzung vor allem seitens des Vereins, der Sponsoren und auch der DSC-Fans bedanken“, erklärte Janiska.

Trainer Alexander Waibl betonte: „Mit Jenny verlieren wir eine überragende Volleyballerin und wunderbare Persönlichkeit. Sie zu ersetzen, wird nicht möglich sein. Ich bin dankbar für zahllose gemeinsame Erlebnisse, besonders natürlich die Deutsche Meisterschaft 2021, aber auch für so vieles, das ich von ihr lernen durfte. Ich wünsche ihr eine großartige Zukunft.“