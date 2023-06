Rudolstadt/Amt Wachsenburg - In zwei Thüringer Gemeinden haben Bewohnerinnen und Bewohner am Mittwoch durch Feuer ihrer bisherigen Wohnungen verloren. Verletzte gab es nach Polizeiangaben von Donnerstag aber nicht. In Rudolstadt breitete sich ein Heckenbrand auf einen Schuppen und ein Wohnhaus aus. Ein Polizist auf dem Nachhauseweg habe das Feuer bemerkt und die Bewohner informiert. Der 70-Jährige und die 68-Jährige hatten den Brand demnach selbst nicht bemerkt. Sie standen unter Schock und wurden kurzzeitig medizinisch betreut.

110 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Zur Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus sei spätestens durch die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Die Stadtverwaltung wolle sich um eine Ersatzunterkunft kümmern, so der Polizeisprecher. Der Sachschaden betrage rund 100.000 Euro.

Auch bei einem Feuer in zum Amt Wachsenburg gehörenden Ichtershausen (Ilm-Kreis) ist am Mittwoch ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden. Dort brannte aus zunächst ungeklärter Ursache ein Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.