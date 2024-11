München - Auf diesen Fußball-Abend in seiner neuen Heimat München fiebert João Palhinha schon längere Zeit hin. FC Bayern gegen Benfica Lissabon, das ist für den Nationalspieler Portugals „ein ganz besonderes Spiel“. Der 29-Jährige ist nicht nur in Lissabon geboren. Er hat dort für Sporting gespielt, den großen Stadtrivalen von Benfica.

„Meine Bilanz ist positiv“, sagte Palhinha lachend in der Pressekonferenz. Und natürlich wolle er auch an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League unbedingt als Sieger vom Feld gehen. Nach den jüngsten Niederlagen bei Aston Villa und beim FC Barcelona ist es schon am 4. Spieltag der Ligaphase „wie ein Finale“ für ihn. „Es ist ein spezielles Spiel“, sagte er. Auch deswegen, weil in seiner Familie „eher Benfica-Fans“ seien.

Kompany hofft auf „tolle Geschichte“ für Palhinha

Der im Sommer mit einem Jahr Verspätung für rund 50 Millionen Euro doch noch vom FC Fulham nach München gewechselte Defensivakteur fühlt sich beim neuen Verein inzwischen angekommen. Seit dem Schlüsselbeinbruch von Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist er bei Trainer Vincent Kompany im Mittelfeld gesetzt.

Der Coach glaubt nicht, dass der resolut verteidigende und dabei gern auch mal grätschende Palhinha gegen Benfica übermotiviert zur Sache gehen könnte. „Emotionen gehören dazu im Fußball. Aber es geht hier nicht um einen 19-jährigen Spieler, sondern einen erfahrenen. Ich hoffe, am Ende wird es eine tolle Geschichte für ihn“, sagte Kompany.