Johannes Hallervorden, Intendant des Theaters am Frankfurter Tor, sitzt in seinem Theater.

Berlin - Schauspieler Johannes Hallervorden hat im Theater einen Lieblingsplatz. „Ich sitze gerne am Rand“, sagte der Sohn von Komiker Dieter Hallervorden am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich finde es mitten im Theatersaal immer ein bisschen beklemmend“. Er habe etwas Angst vor zu engen Räumen, erzählte der Intendant des Theaters Berliner Schnauze am Rande einer Pressekonferenz zur neuen Spielzeit. „Aber es gibt ja, Gott sei Dank, genug Leute im Publikum, denen es nicht so geht.“

Hallervorden, der an diesem Dienstag 25 Jahre alt wird, hatte das Theater mit insgesamt 99 Plätzen im vergangenen Jahr übernommen. Ab November soll es „Theater am Frankfurter Tor“ heißen. Dort wolle er auch seinen Geburtstag feiern - und auf der Bühne spielen. „Ich lade ein paar Leute ein, den Freundeskreis, aber nichts Großes und keine Feier.“ Der Schauspieler stand in der Vergangenheit schon öfter mit seinem Vater auf der Bühne oder auch zusammen vor der Kamera.