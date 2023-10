Bamberg - Der Autor und Dramaturg John von Düffel wird neuer Intendant des städtischen ETA-Hoffmann-Theaters in Bamberg. Er soll im Sommer 2025 die Theaterleitung übernehmen. Der Stadtrat habe sich für den 57-Jährigen entschieden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Zuvor hatte eine Findungskommission aus Stadtratsmitgliedern, Verwaltungskräften und externen Fachleuten der Kultur- und Theaterbranche die Bewerbungen gesichtet und Vorstellungsgespräche geführt.

„Mit John von Düffel fiel die Wahl auf einen Mann, der in der deutschen Theater- und Literaturszene hohe Wertschätzung genießt“, hieß es von der Stadt. Er arbeitet demnach aktuell als Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und unterrichtet als Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Von 2000 bis 2009 war er als Dramaturg am Thalia Theater in Hamburg tätig. Er schrieb zudem zahlreiche Theaterstücke und Romane.

Von Düffel soll bereits ab Sommer 2024 nach Bamberg kommen, um sich auf seine erste eigene Theatersaison vorzubereiten. „Ich will das Lokale mit dem Überregionalen versöhnen, ebenso wie die Unterhaltung mit dem Ernst“, sagte er zu seinen Plänen laut Mitteilung. Einen Schwerpunkt wolle er auf das Kinder- und Jugendtheater legen und das Haus zu einem Mehrgenerationentheater erweitern.

Von Düffel folgt auf Sibylle Broll-Pape, die ihren Posten als Intendantin 2025 räumen muss. Eine Mehrheit des Stadtrats hatte im März ihren Wunsch abgelehnt, noch zwei Jahre länger die Bühne zu leiten.