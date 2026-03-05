Jonathan Edvardsson verlängert bei Hannover-Burgdorf bis 2028. Trainer Pastor lobt: „Er ist einer unserer Spielmacher und nimmt eine sehr wichtige Rolle ein.“

Hannover - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit dem schwedischen Rückraumspieler Jonathan Edvardsson verlängert. Wie der Tabellen-Neunte mitteilte, bleibt der 26-Jährige bis zum Ende der Saison 2027/28 bei den Niedersachsen.

„Ich bin sehr glücklich, dass Jonathan weiterhin bei uns bleibt. Er ist einer unserer Spielmacher und nimmt eine sehr wichtige Rolle in der Mannschaft ein“, sagte Trainer Juan Carlos Pastor. Edvardsson war 2021 aus seiner Heimat von IK Sävehof nach Hannover gekommen.