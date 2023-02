„Jugend forscht“ in Halle erstmals wieder in Präsenz

Halle - Erstmals seit der Corona-Pandemie findet der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Halle wieder in Präsenz statt. Wie die Organisatoren am Dienstag ankündigten, werden in diesem Jahr 53 Kinder und Jugendliche mit 29 Forschungsprojekten teilnehmen. Dabei hätten sich auch 20 Mädchen angemeldet. Bundesweit liege der Anteil der Mädchen in diesem Jahr bei 41 Prozent, hieß es.

Mädchen seien in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen dringend gesucht, sagte Dr. Matthias Wewel, Geschäftsführer des Paten-Unternehmens Elektro-Thermit, das den Wettbewerb in Halle mit ausrichtet. „Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ihre Beteiligung auch vor Ort gestiegen ist.“

Die Arbeiten der Kinder sollen am Dienstag, 21. Februar von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt an der Köthener Straße in Halle präsentiert werden. Nach Angaben der Organisatoren ermittelt eine Jury die Siegerinnen und Sieger, die später beim Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt antreten.