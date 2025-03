In Hitzacker an der Elbe bauen sich zwei 15-Jährige einen Platz zum Entspannen. So weit, so normal. Doch für die beiden Jungs hätte das Abenteuer böse enden können.

Hitzacker - Zwei 15-Jährige haben sich an einer Eisenbahnbrücke in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) eine Sitzecke gebaut – und sich laut Polizei in Lebensgefahr gebracht. Mit einem Sofa, einer Holzbank und Getränken hatten es sich die Jugendlichen am Samstagabend in unmittelbarer Gleisnähe gemütlich gemacht, wie die Polizei mitteilte.

Beamte hätten die beiden Jungs eindringlich über die Gefahren aufgeklärt und die Eltern über den Vorfall informiert. Die 15-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gemäß der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.