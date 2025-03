Delmenhorst - Zwei Jugendliche sind bei der Explosion eines Silvester-Böllers in Delmenhorst verletzt worden. Die beiden 14-Jährigen zündeten mehrere Knaller auf einem Spielplatz, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Als einer nicht explodierte, beugten sie sich über ihn. In dem Moment explodierte der Böller und verletzte die beiden leicht im Gesicht. Die Jugendlichen wurden am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. Ein dritter beteiligter Jugendlicher flüchtete nach der Explosion.