Nach einem Schuss am Bahnhofsvorplatz in Hildesheim sind zwei Jugendliche ins Visier der Ermittler geraten. (Symbolbild)

Hildesheim - Wegen eines Schusses mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole auf einen 41-jährigen Mann in Hildesheim sitzen zwei Jugendliche in Untersuchungshaft. Die 14 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen wurden in eine Jugendanstalt gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim gemeinsam mitteilten. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Der 41-jährige Mann war am frühen Dienstagabend am Bahnhofsvorplatz durch einen Schuss am Kopf verletzt worden. Der Hildesheimer konnte das Krankenhaus nach einer Behandlung inzwischen wieder verlassen.

Der 16-Jährige sei zunächst geflohen, habe durch Ermittlungen aber identifiziert werden können. Er wurde demnach bereits am Donnerstag vorläufig festgenommen. Er soll der Schütze gewesen sein. Gegen den 14-Jährigen gebe es inzwischen einen dringenden Tatverdacht auf Mittäterschaft.