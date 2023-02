Adorf - Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sind im Vogtlandkreis mit einem Auto unterwegs gewesen und haben einen Unfall verursacht. Der Wagen geriet am Montagmorgen auf der Bundesstraße 92 in Adorf ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kollidierte im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 37 Jahre alten Fahrers. Der Mann wurde leicht verletzt und ambulant an der Unfallstelle behandelt.

Die Jugendlichen ergriffen zu Fuß die Flucht - wurden aber wenig später von der Polizei gestellt. Welcher der beiden Jugendlichen letztlich gefahren ist und wie die Jungen an das Auto kamen, ist nach Angaben der Polizei Teil der laufenden Ermittlungen.