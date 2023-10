Chemnitz - Zwei Jugendliche sind in Chemnitz von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen waren am Freitagabend beim Fußballspielen im Konkordiapark von einem Mann zunächst verbal beleidigt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wenig später kehrte der Mann mit vier weiteren Personen zurück, die den 15-Jährigen schlugen und traten. Als der 16-Jährige seinem Freund zur Hilfe eilte wurde auch er attackiert. Der ältere Jugendliche musste mit Verletzungen in die Notaufnahme gebracht werden.