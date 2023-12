Jugendliche zünden Silvesterrakete in Einkaufspassage

Weißwasser - Zwei Jugendliche haben in einer Einkaufspassage im ostsächsischen Weißwasser eine Silvesterrakete gezündet. Verletzt worden sei dabei am Freitagabend niemand, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Zeugin habe den Beamten den Hinweis auf einen 16-Jährigen und eine 15-Jährige gegeben, die die Rakete abgefeuert haben sollen. Die beiden Jugendlichen erwarte jetzt ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.