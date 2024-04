Jugendlicher bei Feuerwehrfest in Sömmerda verletzt

Sömmerda - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Sömmerda auf einem Feuerwehrfest niedergeschlagen und schwer im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde er am Wochenende von einem anderen Besucher aus zunächst unbekannten Gründen mit einem Gegenstand mehrfach attackiert. Der 17-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittele gegen einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen, hieß es.