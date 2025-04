Ein 15-Jähriger greift mit Unterstützern seine Ex-Freundin und ihre Familie an - unter anderem auch mit Flaschen und Steinen. Die Mutter des Mädchens will helfen. Doch sie wird ebenfalls bedroht.

Der mutmaßliche Angreifer war in einer großen Gruppe an Jungen und Männern unterwegs (Symbolbild).

Berlin - Eine 15-Jährige soll in Kreuzberg von ihrem Ex-Freund und weiteren jungen Männern mit einer Feuerwerksbatterie sowie Flaschen, Steinen und Stöcken beworfen worden sein. Die junge Frau war mit ihrer 16 Jahre alten Schwester und ihrer 21 Jahre alten Tante zum Einkaufen in der Graefestraße unterwegs, als sie plötzlich attackiert wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Schwester wurde an der Schulter verletzt, ihre Kleidung bekam Brandlöcher. Die Tante erlitt ein Knalltrauma.

Der Ex-Freund war nach Polizeiangaben am Sonntagabend mit einer größeren Gruppe von mindestens 17 Jungen und Männern im Alter von 14 bis 23 Jahren auf der Straße in Kreuzberg unterwegs. Mindestens ein 19-Jähriger und zwei 18-Jährige sollen mit Flaschen, Steinen und Stöcken nach den Frauen geworfen haben. Die Mutter der beiden Jugendlichen sei herbeigeeilt und habe versucht, die Lage zu beruhigen, sei aber ebenfalls beleidigt und bedroht worden.

Die Polizei überprüfte die Personalien der Männergruppe und beschlagnahmte ein Pfefferspray. Die Wohnung des 15-Jährigen wurde durchsucht. Dabei fanden die Polizisten auch mehrere pyrotechnische Gegenstände.