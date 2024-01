Bremerhaven - Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Bremerhaven ist ein Heranwachsender durch einen Stich schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Ob Lebensgefahr bestehe oder bestanden habe, wisse er nicht. Zwei Jugendliche wurden wegen des Verdachts des versuchten Todschlags und gefährlicher Körperverletzung festgenommen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl, die beiden sitzen in Untersuchungshaft.

Der Vorfall im Stadtteil Geestemünde ereignete sich bereits am Mittwochabend. Da die Beteiligten minderjährig seien und dadurch besonders schutzbedürftig, würden zu ihnen keine genaueren Angaben gemacht. Auch sei der Tatvorgang noch unklar, sagte der Sprecher. Es würden derzeit Zeugen befragt. Die Polizei hatte einen Notruf über eine Schlägerei erhalten. Am Einsatzort fanden die Beamten den verletzten Jugendlichen vor. Aufgrund von Hinweisen konnten die Beamten zwei männliche Jugendliche als Tatverdächtige ermitteln.