Flöha/Chemnitz - Ein 15-Jähriger ist in Flöha (Mittelsachsen) von drei anderen Jugendlichen geschlagen worden. Er wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 15-Jährige am Montagabend von dem Trio am Bahnhof angesprochen und in eine Bahnunterführung geleitet worden, wo ihn einer aus der Gruppe geschlagen und ihm seinen Kopf ins Gesicht gestoßen haben soll. Der 15-Jährige sei daraufhin zu Boden gegangen. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe soll ihm mit einer glimmenden Zigarette Brandwunden zugefügt haben. Als ein Mann dem Schüler zu Hilfe kam, flüchteten die Täter.

Der Polizei gelang es, eine Verdächtigen ausfindig zu machen. Er soll den Kopfstoß ausgeführt haben. In den sozialen Netzwerken soll mittlerweile ein Video aufgetaucht sein, auf dem die Tat zum Teil zu sehen ist. Es wurde vermutlich von einem der Täter gemacht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Sie sucht außerdem den Mann, der dem 15-Jährigen zu Hilfe kam.