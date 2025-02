Ein 16-Jähriger kommt in Eisenach mit dem Moped in den Gegenverkehr. Er und sein ein Jahr jüngerer Sozius werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eisenach - Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Eisenach schwer verletzt worden. Der Jugendliche kam am Samstag nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer wurde dabei schwer und sein 15 Jahre alter Sozius leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Transporterfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, wie es hieß.