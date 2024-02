Berlin - Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Adlershof mutmaßlich bei Rot über die Straße gelaufen und wurde von einem Auto angefahren. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Er soll demnach am Samstagnachmittag bei Rot über die Straße gerannt sein, als sich das Auto eines 37 Jahre alten Mannes näherte und den Jugendlichen erfasste, hieß es. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.