Ein Streit an einem Auto-Scooter endet für einen elf Jahre alten Jungen mit einer schlimmen Verletzung. Was ist auf dem Jahrmarkt passiert?

Neuruppin - Mit einer Softair-Waffe hat ein 17-Jähriger in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einem Elfjährigen ins Auge geschossen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag bei einem Streit an einem Fahrgeschäft auf dem Martinimarkt, einem Jahrmarkt in der Stadt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Junge musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zum aktuellen Zustand des Jungen erteilte die Polizei zunächst keine weiteren Auskünfte. Gegen den 17-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.