Burg - Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Burg (Landkreis Spree-Neiße) ist ein 14-Jähriger am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Jugendliche war den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und zwischen Burg und Schmogrow mit einem Auto zusammengestoßen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.