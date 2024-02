Zwickau - Ein 16 Jahre alter Fußgänger ist in Zwickau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend sei der Jugendliche bei der Haltestelle an der Freiheitsstraße in Oberplanitz aus einem Linienbus gestiegen und habe beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Den Angaben zufolge wurde er von dem Auto eines 45-Jährigen erfasst. Er kam in ein Krankenhaus.