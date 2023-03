Lychen - Ein Jugendlicher ist in der Uckermark bei Fällarbeiten von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige hatte am Donnerstag zusammen mit einem 23-Jährigen in einem Waldgebiet in Lychen Brennholz beschaffen wollen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Beim Fällen wurde der 17-jährige Jugendliche demnach von einem umstürzenden Baum am Kopf und an der Wirbelsäule getroffen. Er sei mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen worden. Der 23-Jährige sei unverletzt geblieben.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden Jugendlichen die erforderlichen Genehmigungen für die Fällarbeiten. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.