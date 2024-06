Potsdam - Ein 17-Jähriger ist in Potsdam von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, wurde der Jugendliche nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagnachmittag beim Überqueren der Gleise von dem fahrenden Zug erfasst. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall an dem Übergang im Ortsteil Marquardt aus. Eine Einwirkung Dritter sei nach gegenwärtigem Stand nicht erkennbar, hieß es. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.