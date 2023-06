Jugendtrainer in U-Haft: Vorwurf sexualbezogener Handlungen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Bremerhaven - Die Staatsanwaltschaft Bremerhaven wirft einem Trainer sexualbezogene Handlungen an Kindern und Jugendlichen vor. Der Mann soll die Betroffenen trainiert haben, wie es in einer Antwort der Staatsanwaltschaft von Mittwoch heißt. Beim Amtsgericht Bremerhaven wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Seit Donnerstag vor einer Woche ist er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft machte keine weiteren Angaben. Zunächst berichtete die „Nordsee-Zeitung“.