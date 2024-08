Über Jahre soll ein Mann aus Pirna unbemerkt an verschiedenen Orten in Sachsen und Thüringen Kinder für sexuelle Handlungen benutzt oder sich an ihnen vergangen haben. Nun kommt er vor ein Gericht.

Dresden - Im Trainingslager, in der Kleingartensparte oder während einer Geburtstagsfeier - ein Angestellter aus Pirna soll über Jahre kleine Mädchen missbraucht haben. Der 37-Jährige, der in Untersuchungshaft ist, muss sich ab dem kommenden Mittwoch vor einer Strafkammer des Landgerichts Dresden wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Es geht um insgesamt 30 Taten zwischen Ende 2017 und Mitte Oktober 2022 an verschiedenen Orten Sachsens und auch in Thüringen, darunter drei schwere Fälle.

Tun des Mannes lange verborgen geblieben

Der ledige Mann, der in einer festen Beziehung lebte, war auch als Fitnesstrainer in einem Sportverein tätig, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Laut Anklage soll er Minderjährige bei verschiedenen Gelegenheiten, vereinzelt auch über längere Zeit immer wieder, belästigt und benutzt haben. Dabei soll er im Familien- oder Bekanntenkreis, aber auch im Trainingslager der Kinder- und Jugendleichtathletik oder im Schwimmbad agiert haben - über Jahre unbemerkt.

Das jüngste Mädchen war ein Jahr alt, die Ältesten unter 14 Jahren. In seiner Wohnung wurde kinderpornografisches Material gefunden - und Filme von Taten. Die Strafkammer hat zunächst bis Ende August insgesamt sechs Prozesstage terminiert.