Als großes Familienfest markiert die Jugendweihe den Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Die weltliche Alternative zur Konfirmation bleibt mit ihren Teilnehmerzahlen in Berlin und Brandenburg auf niedrigem Niveau konstant.

Jugendliche gehen zur Jugendweihefeier in den Nikolaisaal.

Potsdam/Berlin - Die Zahl der Jugendweihen hat sich in Brandenburg und Berlin nach Jahren des Rückgangs bei rund 3300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Jahr eingependelt. In diesem Jahr habe man rund 3100 Jugendliche gemeldet, sagte Melanie Hitschler, vom Verein Jugendweihe Berlin/Brandenburg. Zu Beginn der 1990er-Jahre lagen die Zahlen jenseits der 7000 und somit doppelt so hoch wie aktuell.

„Der Rückgang der Teilnehmendenzahlen, besonders im Vergleich der Jahre 2005 zu 2006, ist mit dem allgemeinen Geburtenrückgang in den Nachwendejahre zu erklären“, sagte Hitschler zu dem Trend. In den vergangenen Jahren habe man nun weitgehend stabile Zahlen. „Der Peak im letzten Jahr mit mehr als 4000 Teilnehmenden rührt von den Nachholenden aus der Corona-Pandemie“, betonte sie.

Mit der Familienfeier sollen die Kinder in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Traditionell finde das mit „Tanz, Musik und Partystimmung“ statt, sagte Hitschler. „Die Jugendweihe ist und bleibt eine entscheidende Station auf dem Lebensweg junger Menschen: Gemeinsam mit den Jugendlichen, ihren Familien und Freunden wollen wir einen Moment innehalten, auf die Jahre der Kindheit zurückblicken, uns unserer Verantwortung für die Welt bewusstwerden und zugleich das Erwachsenwerden feiern“, fügte Kevin Klawohn, Präsident des Vereins an.

Die Jugendweihe hat eine 170-jährige Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In der DDR war die Jugendweihe fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Mit der Feier beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit. Heute nehmen nach Aussage des Vereins ungefähr zehn Prozent der Jugendlichen an einer Jugendweihe teil.