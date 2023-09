Rodewisch - Ein Mopedfahrer ist in Rodewisch im Vogtland in eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 15-Jährige stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am Sonntagabend entstand ein Schaden von 3500 Euro.