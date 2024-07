Junge gerät in Zeltlager unter Trecker - schwer verletzt

Melle - Ein Zehnjähriger ist in einem Zeltlager im Landkreis Osnabrück beim Treckerziehen verunglückt. Der Traktor wurde per Muskelkraft gezogen. Der Junge sei bei dieser Aktion dem Fahrzeug zu nah gewesen, gestolpert und dann überrollt worden, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde schwer verletzt. Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber fuhren zu dem Jugendzeltplatz in Melle.