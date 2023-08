Magdeburg - Herausragende Informatiktalente aus elf Ländern messen sich bei einem Wettkampf in Magdeburg. Nach der Eröffnung der 30. Zentraleuropäischen Informatikolympiade am Montag treten 48 Schülerinnen und Schüler bis Samstag in den Räumen der Otto-von-Guericke-Universität gegeneinander an.

Sachsen-Anhalt wird nach Angaben des ausrichtenden Magdeburger Vereins Elemente von einem vierköpfigen Team vertreten. Die Schüler besuchen demnach das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Magdeburg und das Georg-Cantor-Gymnasium in Halle und haben sich gut ein Jahr auf die spezielle Olympiade vorbereitet. Sie treten unter anderem gegen Teams aus Israel, der Schweiz und der Ukraine an.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stünden technische, naturwissenschaftliche und mathematische Themenkomplexe. Es gebe zwei fünfstündige Programmierklausuren mit jeweils drei Aufgaben, hieß es. Zudem werde der Austausch der Schülerinnen und Schüler mit einem bunten Rahmenprogramm gefördert.

Die Städte Münster (2003), Dresden (2008) und Jena (2014) hätten bereits solche Informatikolympiaden ausgerichtet, hieß es. Das Land Sachsen-Anhalt unterstütze die Veranstaltung in Magdeburg mit Geld. Ausrichter seien die Universität, der Verein Elemente und das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Bundesweite Informatikwettbewerbe.