Hannover - Die besten jungen Rednerinnen und Redner aus Niedersachsen haben im Landtag in Hannover ihre rhetorischen Fähigkeiten präsentiert. Zur Landesqualifikation und zum Finale des Landeswettbewerbs „Jugend debattiert“ hatte am Dienstag Landtagspräsidentin Hanna Naber eingeladen. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen kämpften die Jugendlichen um den Sieg. Zwei Gewinnerinnen beziehungsweise Gewinner pro Gruppe werden Niedersachsen beim Bundesfinale am 10. Juni in Berlin vertreten.

Die jüngeren Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8 bis 10 diskutierten darüber, ob die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender darauf verzichten sollten, Fußball-Übertragungsrechte zu erwerben. Die Jugendlichen aus den Klassen 11 bis 13 erörterten unter anderem das Für und Wider einer Ausweitung von Hybridunterricht und Selbstlernzeiten in der Oberstufe. Auch vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels gibt es den Vorschlag, dass ältere Schülerinnen und Schüler vermehrt selbstständig zu Hause statt in der Schule lernen könnten.

„Kontroversen muss man üben“, betonte Landtagspräsidentin Naber. Sachlich zu streiten und dabei fair und kompetent zu argumentieren, sei nicht nur für den Wettbewerb „Jugend debattiert“, sondern auch für die parlamentarische Arbeit und politische Teilhabe unverzichtbar. Der Wettbewerbs-Jury gehörten Mitglieder aller im Landtag vertretenen Fraktionen an. Umgesetzt wurde das Landesfinale in Kooperation mit dem niedersächsischen Kultusministerium und der Hertie-Stiftung.