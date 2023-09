Dessau-Roßlau - Ein zwölfjähriger Schüler soll an einer Sekundarschule in Dessau-Roßlau zwei 15-jährige Mitschüler nach einem Streit mit einer Nagelschere attackiert und leicht verletzt haben. Die beiden Jungen wurden bei der Attacke nur oberflächlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war demnach nicht erforderlich. Der Zwölfjährige verließ laut Polizei das Schulgelände und kam kurz darauf mit einem Erziehungsberechtigten zurück zur Schule. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauerten zunächst noch an. Die drei Jungen sind Schüler der Sekundarschule, wie es hieß.