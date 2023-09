Erfurt - Fraktionen bilden, Anträge einbringen und im Plenum Gesetzesentwürfe diskutieren: etwa 70 Jugendliche aus ganz Thüringen können beim Jugendlandtag die Arbeit im Parlament nachempfinden. Von Freitag bis Sonntag kommen die 15- bis 20-Jährigen dazu im Landtag in Erfurt unter dem Motto „Zukunft nicht erst morgen, Thüringen jung gestalten“ zusammen. Sie spielen dann gemeinsam eine abgespeckte Landtagssitzung durch.

Bei den Anträgen gehe es um Themen, die junge Menschen in einem Vorbereitungstreffen erarbeitet haben, hieß es seitens der Naturfreundejugend Thüringen: Partizipation und Demokratie, Bildung sowie Chancengleichheit. Der Verein veranstaltet den Jugendlandtag 2023 mit dem Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen.

Die Beschlüsse des Jugendlandtags werden später an Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) übergeben, wie Viktoria Postel sagte. Zudem würde das Beschlussbuch auch den Abgeordneten gegeben, so die Jugendbildungsreferentin der Natufreundejugend. Im vergangenen Jahr nach dem ersten Jugendlandtag hätten einige Abgeordnete zwar eine Rückmeldung zu den Beschlüssen gegeben, aber etwas Konkretes habe sich daraus nicht ergeben, so Postel. Für dieses Jahr ist sie optimistischer: „Es ist ein neues Format, das gerade anläuft und ist dieses Jahr auf dem Schirm von mehreren Abgeordneten.“

„Die Entscheidungen des Landtags stellen die Weichen für die Zukunft des Landes. Das betrifft besonders die nachfolgende Generation“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Pommer. Der Jugendlandtag mache junge Menschen vertraut mit der Gesetzgebung, der parlamentarischen Arbeit und den Herausforderungen der politischen Debatte. Die Landtagspräsidentin soll auch die Sitzung des Jugendlandtags am Freitag eröffnen.